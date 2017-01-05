ضمنها مصر والإمارات وإيران.. ناسا تنشر "أجمل صور من الفضاء في 2016"

ناسا تنشر "أجمل صور من الفضاء في 2016"

العالم آخر تحديث منذ18 دقيقة.
الفضاءمحطة الفضاء الدوليةناساالإمارات العربية المتحدةدبي
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ضمنها مصر والإمارات وإيران.. ناسا تنشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" 16 صورة ملتقطة من نافذة محطة الفضاء الدولية، لقبتها أجمل صور عام 2016.

وجاء ضمن الصور لقطة لمدينة دبي في الليل، وصورة لبحيرة ناصر في مصر، وبحيرة "أورمية" في إيران، شاهد الفيديو أدناه:

الفضاءمحطة الفضاء الدوليةناساالإمارات العربية المتحدةدبيمصرإيرانصور
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