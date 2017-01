دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" 16 صورة ملتقطة من نافذة محطة الفضاء الدولية، لقبتها أجمل صور عام 2016.

وجاء ضمن الصور لقطة لمدينة دبي في الليل، وصورة لبحيرة ناصر في مصر، وبحيرة "أورمية" في إيران، شاهد الفيديو أدناه:

The wonders of Earth are in full view outside the @Space_Station windows. Take a look at this year’s top 16 photos: https://t.co/bi6bIeer56 pic.twitter.com/hohtsz0roE