دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" 16 صورة ملتقطة من نافذة محطة الفضاء الدولية، لقبتها أجمل صور عام 2016.

وجاء ضمن الصور لقطة لمدينة دبي في الليل، وصورة لبحيرة ناصر في مصر، وبحيرة "أورمية" في إيران، شاهد الفيديو أدناه: