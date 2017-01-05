سول، كوريا الجنوبية (CNN)-- تصعّد كوريا الجنوبية لهجتها ضد بيونغ يانغ بتهديد جديد: هاجمونا، وسنقطع "رأس الأفعى".

إذ تُسّرع الدولة خططاً لإنشاء ما يسميه البعض بـ"وحدة قطع الرأس،" وهي لواء كُلف تحديداً باستهداف "القيادة في زمن الحرب،" لدى كوريا الشمالية بما في ذلك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفقا لمسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

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وقال المسؤول إنه سيتم تفعيل الوحدة في "حالة الحرب". ومن الناحية الفنية، لا تزال كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في حالة حرب. إذ رغم توقيع هدنة في عام 1953 إلا أنها ليست معاهدة.

وكان من المفترض لهذا اللواء في البداية أن يكون جاهزاً في 2019، لكنه وزارة الدفاع في سول تقول إنه سُيؤسس خلال "هذا العام."

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاستفزازات من قبل بيونغ يانغ، بما في ذلك صور لكيم وهو يقود تدريبات قتالية تستهدف مجسماً لقصر الرئاسة في كوريا الجنوبية، "البيت الأزرق".