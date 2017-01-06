نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب النضج، لافتا إلى أن الوقت مناسب الآن للقيام بذلك باعتبار أن الأخير بات رئيسا.

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جاء ذلك في مقابلة لبايدن على قناة PBS، حيث قال: "أنضج يا دونالد، حان الوقت لتكون بالغا فقد أصبحت رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، عليك القيام بأمر ما، أرنا ما لديك، لديك مشروع قرار؟ قدمه سنناقشه ودع العامة يقررون بالتصويت بالكونغرس، ولنرى ما يحدث."

وتابع بايدن قائلا: "ستكون الأمور أكثر وضوحا (مع مرور الوقت) لما يدعمه ويعارضه (ترامب) ونحن أيضا سيكون الأمر أكثر وضوحا بالنسبة لما ندعمه ونقف ضده."