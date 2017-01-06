واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، السناتور المتقاعد دان كوتس، ليخدم مديراً للاستخبارات الوطنية الأمريكية، حسبما أكدت مصادر في عملية انتقال السلطة الرئاسية، الخميس.

كوتس، الذي تقاعد من مجلس الشيوخ هذا الشهر بعد أن قرر عدم الترشح لإعادة انتخابه العام الماضي، سيصبح المستشار الرئيسي لترامب حول القضايا الاستخباراتية، وسيشرف على جهود المخابرات الأمريكية في حال وافق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وخدم كوتس سابقا في مجلس الشيوخ الأمريكي ما بين عامي 1989 و1999 قبل أن يصبح سفير الولايات المتحدة في ألمانيا في الفترة الأولى من إدارة الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، ثم عاد إلى مجلس الشيوخ بعد فوزه في الانتخابات سناتوراً عن ولاية إنديانا في عام 2010.

سيحظى كوتس بالمنصب في وقت تواجه فيه جهود المخابرات الأمريكية تدقيقاً مكثفاً، وسط استنتاجات وكالات المخابرات الأميركية أن روسيا اخترقت جماعات وأفراداً بالحزب الديمقراطي - استنتاجات رفضها ترامب مراراً وتكراراً.

ويتزامن اختيار كوتس أيضا مع تقارير تفيد بأن فريق انتقال ترامب يدرس سبل الحد من سلطة مدير الاستخبارات الوطنية، التي يعتقد بعض المستشارين إلى الرئيس المنتخب أنها تقف في طريق 16 وكالات المخابرات التي تمثلها.

وأكد شون سبيسر، السكرتير الصحفي المقبل في البيت الأبيض، في مكالمة مع الصحفيين صباح الخميس أن "جميع الأنشطة الانتقالية هي لأغراض جمع المعلومات وجميع المناقشات مبدئية".