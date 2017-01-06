رئيس الفلبين يزور سفينة حربية روسية ويتطلع لدعم عسكري من موسكو

رئيس الفلبين يتطلع لدعم عسكري من روسيا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
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زار الرئيس الفلبيني، رودريغو ديوترتي، الجمعة، إحدى السفن الحربية الروسية، التي تزور الفلبي

زار الرئيس الفلبيني، رودريغو ديوترتي، الجمعة، إحدى السفن الحربية الروسية، التي تزور الفلبين، في خطوة تأتي في ظل تصاعد التوتر بين مانيلا وواشنطن.
وقال ديوترتي وهو يصافح قائد قافلة أسطول روسيا في المحيط الهادئ إنه يتطلع الى روسيا من أجل دعم بلاده عسكرياً، وشراء أسلحة روسية.

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