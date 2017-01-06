زار الرئيس الفلبيني، رودريغو ديوترتي، الجمعة، إحدى السفن الحربية الروسية، التي تزور الفلبين، في خطوة تأتي في ظل تصاعد التوتر بين مانيلا وواشنطن.

وقال ديوترتي وهو يصافح قائد قافلة أسطول روسيا في المحيط الهادئ إنه يتطلع الى روسيا من أجل دعم بلاده عسكرياً، وشراء أسلحة روسية.