خمسون "راقصة عمود" وسيارات ملونة.. هل هذه جنازة سياسي في تايوان؟
خمسون راقصة عمود.. هل هذه الجنازة التايوانية؟
العالمآخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
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شمل موكب جنازة لسياسي إقليمي تايواني سابق 50 راقصة عمود على سيارات جيب متعددة الألوان.
شمل موكب جنازة لسياسي إقليمي تايواني سابق 50 راقصة عمود على سيارات جيب متعددة الألوان.
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