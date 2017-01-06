خمسون "راقصة عمود" وسيارات ملونة.. هل هذه جنازة سياسي في تايوان؟

خمسون راقصة عمود.. هل هذه الجنازة التايوانية؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
تايوانلايف ستايل
0:40

شمل موكب جنازة لسياسي إقليمي تايواني سابق 50 راقصة عمود على سيارات جيب متعددة الألوان.

تايوانلايف ستايل