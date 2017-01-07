الجزائر (CNN)— شهدت طرق الجزائر اليوم السبت ثلاث حوادث مرور خطيرة، أسفرت عن مصرع عشرين شخصًا على الأقل وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال، أخطر الحوادث كانت في ولاية المسيلة التي عرفت مصرع عشرة أشخاص.

وانقلبت حافلة ركاب في مدينة بولتام ولاية المسيلة، وعُثر على جثت عشرة أشخاص، بينهم خمس نساء وطفلين، ونقل 12 جريحًا إلى المستشفى، بينهم اثنان بُترت أطرافهم، وثمانية آخرين جروحهم طفيفة، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية، وتعكف السلطات على مداواة الجرحى في مستشفى بوسعادة ولاية المسيلة.

وأوضحت السلطات المحلية أن سبب الحادثة هو فقدان السائق للسيطرة على الحافلة التي كانت تسير في الطريق الوطني رقم 46، وقد وقع الحادث على تمام الساعة الثانية صباحا. وقد عُثر بين القتلى، على أشلاء رضيع حديث الولادة.

وفي ولاية غرداية، لقي سبعة أشخاص مصرعهم على الفور وأصيب آخر بجروح خطيرة، بعد اصطدام عنيف لسيارة نقل بشاحنة، ووقع الحادث زوال اليوم السبت على الطرق رقم 33. وقُتل كل ركاب السيارة بينما نُقل سائق الشاحنة إلى المستشفى، وقد واجهت السلطات صعوبات لاستخراج الجثت من ركام المركبتين بسبب قوة الاصطدام.

وسجلت ولاية معسكر، وتحديدا بلدية ماوسة، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح في حادث اصطدام بين سيارة خاصة وسيارة أجرة وقع على الساعة العاشرة صباحا، وقُتل سائق السيارة الخاصة بينما قُتلت سيدة وطفلها كانا في سيارة الأجرة في حين جرح بقية ركاب هذه المركبة.