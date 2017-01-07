واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتُمد فوز دونالد ترامب رسمياً في الانتخابات الرئاسية، بعدما حاولت حفنة من أعضاء الكونغرس، الجمعة، الاعتراض على رصيده من المجمع الانتخابي للأصوات، في مناورة يائسة سُحقت بسرعة من قبل نائب الرئيس، جو بايدن.

وقال بايدن مرارا لأعضاء الكونغرس المعارضين أن اعتراضاتهم باطلة لأنها لم تحمل توقيع عضو في مجلس الشيوخ. وفي إحدى اللحظات حذر بايدن زملائه الديمقراطيين أن "الأمر انتهى،" مكرراً للنائب شيلا جاكسون لي: "لا يوجد أي نقاش. لا يوجد أي نقاش. لا يوجد أي نقاش."

ونُقل ما لا يقل عن ثلاثة محتجّين بسرعة من قبل الأمن عندما بدأوا بالصراخ أثناء التوثيق. وقالت المتحدثة باسم شرطة الكونغرس، إيفا مالكي، لـCNN إنها اعتقلت رجلين وامرأة، وسيُعلن المزيد عن التهم التي ستُوجّه لهم في وقت لاحق من الجمعة.

وحاول المستاؤون من التصويت، حاولوا التعبير عن احتجاجهم على كل شيء من مزاعم تعطل آلات التصويت في الانتخابات إلى مزاعم "قمع الناخبين" إلى مخاوف بشأن اختراقات قرصنة روسيا.

وسيؤدي ترامب اليمين الدستورية رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي.