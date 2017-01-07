دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تقوم بدراسة لمنح عدد من السوريين والعراقيين اللاجئين سواء داخل مخيمات اللجوء أو خارجها الجنسية التركية، في تأكيد على تصريحات سابقة له عن منح الجنسيات للاجئين سوريين شاملا اللاجئين العراقيين أيضا.

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جاء ذلك في تصريح لأردوغان نقلته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية حيث قال إن بلاده تجري دراسة حاليًا لمنح الجنسية، وأنه "بموجب الدراسة التي تجريها وزارة الداخلية، سنمنح جزء من السوريين والعراقيين الجنسيات وذلك بعد إجراء كامل التحقيقات اللازمة."

وتابع الرئيس التركي قائلا: "إن ضمن هؤلاء (اللاجئين) أناس مؤهلون بشكل جيد، مثل المهندسين، والمحاميين والأطباء وما شابه ذلك، سنعمل على الاستفادة منهم. فبدلاً من أن يعملوا هنا وهناك بشكل غير قانوني، فليعملوا كأبناء لهذا الشعب."

ولفت تقرير الأناضول إلى أن تركيا "تستضيف على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من سوريا والعراق، جزء منهم يقيمون في مخيمات، والبقية في المدن."