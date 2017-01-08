الرباط (CNN)-- زار العاهل المغربي الملك محمد السادس، أحد المصابين في حادثة السير الخطيرة التي شهدها المغرب اليوم السبت 07 يناير/كانون الثاني وأودت بحياة 11 شخصًا على الأقل.

ويتعلّق الأمر بمصاب بحروق بليغة من الدرجة الثالثة، نُقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بواسطة مروحية طبية. وقد أعطى الملك، خلال زيارته للمصاب، تعليماته للتكفل الشخصي بمصاريف جنازة الضحايا، وبمصاريف العلاج والاستشفاء بالنسبة للمصابين.

ونشرت وكالة الأنباء المحلية (وكالة المغرب العربي للأنباء) صورة العاهل المغربي وهو يُقبل رأس المصاب، خلال زيارته له مساء اليوم السبت، لافتة إلى أن الملك محمد السادس استفسر كذلك عن الحالة الصحية لبقية المصابين الذين نُقلوا إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأعرب عن تضامنه التام وتعاطفه الكلي معهم ومع أسرهم وأسر القتلى.

وشهد المغرب صباح اليوم حادثة سير خطيرة في الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش بالجنوب، وتحديدا في منطقة أمسكروض، إذ اصطدمت شاحنة بحافلة لنقل الركاب، وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الحافلة، ممّا أدى إلى مصرع 11 شخصًا، تفحمت جثتهم، فيما أصيب 22 آخرين بجراح.