نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال جوزيف كلانسي، مدير الحرس الرئاسي الأمريكي أو ما يُعرف بـ"سيكريت سيرفيس" إن هناك عددا من التحديات لحماية الرئيس المنتخب، دونالد ترامب وأفراد عائلته الكبيرة خصوصا في مكان سكنهم بنيويورك.

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جاء ذلك في مقابلة حصرية لكلانسي على CNN حيث قال: "لديه (ترامب) عائلة كبيرة، فلديه خمسة أبناء، واحفاد وعليه نحن بحاجة إلى أصول أكبر (عدد أفراد أكثر من الحراس)" لافتا إلى أن أبناء ترامب "شبان بالغون، وهذا يعني أنهم يتمتعون بالنشاط ويتنقلون باستمرار."

وأشار كلانسي إلى أن مسكن ميلاني، زوجة ترامب في برج ترامب بنيويورك يشكل تحديا آخر، ملقيا الضوء على أنه وليس من غير الطبيعي تواجد السيدة الأولى في مكان مختلف عن مكان تواجد الرئيس.

وحول التساؤلات التي تطرأ عن إبقاء ترامب لأفراد حرسه الشخصي الخاص وإن كان ذلك يتعارض مع عمل الحرس الرئاسي الأمريكي، قال كلانسي إنهم "لا يوجد عبئ، فهم لا يحضرون اجتماعاتنا، وهم غير مسلحين،" مشيرا إلى أنهم "يعتبرون موظفين بصورة أكبر من اعتبارهم عناصر أمنية."