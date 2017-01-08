شاهد.. رجل يطلق النار على مسؤول بقنصلية أمريكا بالمكسيك
رجل يطلق النار على مسؤول أمريكي بالمكسيك
العالمآخر تحديث منذ ساعة و43 دقيقة.
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أُصيب مسؤول بالقنصلية الأمريكية في المدينة المكسيكية غودالاخارا، بعد إطلاق رجل النار على سيارته في وضح النهار. ونشرت القنصلية على فيسبوك فيديو التقطته كاميرات المراقبة الأمنية يُظهر مُطلق النار، وعرضت مكافأة تبلغ 20 ألف دولار لأي معلومات تُوصل للتعرف عليه.
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