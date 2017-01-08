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أُصيب مسؤول بالقنصلية الأمريكية في المدينة المكسيكية غودالاخارا، بعد إطلاق رجل النار على سيارته في وضح النهار. ونشرت القنصلية على فيسبوك فيديو التقطته كاميرات المراقبة الأمنية يُظهر مُطلق النار، وعرضت مكافأة تبلغ 20 ألف دولار لأي معلومات تُوصل للتعرف عليه.