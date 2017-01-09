نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وجه القضاء الأمريكي، الاثنين، ثلاثة تهم إلى ايستبان سانتياغو، المشتبه به في الهجوم على مطار فورت لودرديل في فلوريدا، الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح.

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وقرأ القاضي أليسا فايل، التهم على سانتياغو المتمثلة بممارسة عمل عنيف ضد شخص أو أشخاص في مطار يخدم حركة الملاحة المدنية متسببا بإصابات بدنية، في حين نصت التهمة الثانية على حمل واستخدام سلاح خلال جريمة عنف، بالإضافة إلى التسبب بمقتل أشخاص باستخدام سلاح.

ويشار إلى أن تهمين من أصل التهم الثلاثة تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وقد وضعت القاضي الأمريكية محام للدفاع عن المشتبه به وحددت الـ17 من يناير/ كانون الثاني الجاري موعدا لعقد جلسة.