شاهد.. مهاجم “فورت لودرديل” يطلق النار على ضحاياه

مهاجم “فورت لودرديل” يطلق النار على ضحاياه

العالم
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
أمريكامطاراتجرائم إرهابية
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لقي عدة أشخاص مصرعهم خلال حادثة إطلاق نار في مطار "فورت لودرديل" في السادس من يناير الجاري

أمريكامطاراتجرائم إرهابية