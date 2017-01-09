شاهد.. مهاجم “فورت لودرديل” يطلق النار على ضحاياه
مهاجم “فورت لودرديل” يطلق النار على ضحاياه
العالمآخر تحديث منذ24 دقيقة.
0:22
لقي عدة أشخاص مصرعهم خلال حادثة إطلاق نار في مطار "فورت لودرديل" في السادس من يناير الجاري
لقي عدة أشخاص مصرعهم خلال حادثة إطلاق نار في مطار "فورت لودرديل" في السادس من يناير الجاري
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.