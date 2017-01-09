على الاعتراضات أن تكون مكتوبة وموقعة من عضو في مجلس النواب ومن مجلس الشيوخ.

(لم يتبع المعترضون تلك التعليمات)

“اعتراض موقع من مجلس النواب لكن ليس من مجلس الشيوخ”

“في تلك الحالة لا يمكن قبول الاعتراض”

وفي بعض الحالات تم قطع المايكروفون عن المعترضين

أعضاء مجلس النواب لم يكونوا المعترضين الوحيدين.