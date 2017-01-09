مطرقة بايدن تنهي 15 محاولة اعتراض من نواب بأمريكا على ترامب

مطرقة بايدن تنهي 15 محاولة اعتراض على ترامب

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
أمريكاجو بايدندونالد ترامب
1:57

نائب الرئيس، بايدن، ذهب إلى الكونغرس ليصادق على نتائج أصوات انتخابات عام 2016 رسمياً. 

على الاعتراضات أن تكون مكتوبة وموقعة من عضو في مجلس النواب ومن مجلس الشيوخ.

(لم يتبع المعترضون تلك التعليمات)

“اعتراض موقع من مجلس النواب لكن ليس من مجلس الشيوخ”

“في تلك الحالة لا يمكن قبول الاعتراض”

وفي بعض الحالات تم قطع المايكروفون عن المعترضين

أعضاء مجلس النواب لم يكونوا المعترضين الوحيدين.

أمريكاجو بايدندونالد ترامب