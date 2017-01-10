إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— التأمت آراء عدد من الشيوخ والدعاة في المغرب على رفض قرار وجهته السلطات المحلية إلى الخياطين والتجار بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار، بيد أن هناك من الدعاة من رحبّ بالقرار، وتحديدا محمد الفزازي.

وقال الشيخ عمر الحدوشي، إنه "كان يتمنى لو يصدر قرار بمنع بيع لباس العهر والفسق وليس لباس العفة"، متابعًا أن المغاربة لا يحتاجون من يضغط عليهم لترك دينهم، معربًا عن أمله بأن يكون إصدار هذا القرار قد تم "بعفوية ودون تأمل"، وإلّا "فأين هي الحرية والديمقراطية التي يتبججون بها؟" يتساءل الحدوشي.

وتابع الشيخ في شريط فيديو بثه على صفحته الرسمية بفيسبوك إن هذا المنع يأتي بعد ترك السماح لـ"الشواذ والعاهرات والفاسقين والمفطرين في رمضان ومن يشتمون الرسول"، مضيفًا: "ماذا بقي بعد منع لباس العفة؟ فبعد هذا القرار سيأتي آخر يمنعون من خلاله اللحية ثم يمنعون الشعائر شيئًا فشيئًا".

أما الشيخ حسن الكتابي، فاعتبر أن القرار الجديد "باطل دستوريا وكان على الجميع التزام القانون و المسطرة الدستورية"، متابعًا: "لسنا في عهد السيبة بل عندنا مؤسسات دستورية منتخبة و مجلس نيابي تصرف عليه أموالنا نحن معاشر دافعي الضرائب، والقوانين في الدول المتحضرة ﻻ تأتي بالتعليمات الشفهية من الغرف المغلقة، بل تطرح في مجلس النواب و يقول فيها نواب الشعب ما يريده الشعب".

وتابع الكتاني فيما كتبه على صفحته بفيسبوك: "ليس في المغرب شيئ اسمه البرقع، وليس في المغرب لباس أفغاني للنساء بتاتا، و لكن الموجود هو لباس عملي مستوف للشروط الشرعية انتشر في بلاد المسلمين كلها فلبسته النساء الصالحات لكونه مستوفيا للشروط التي دونها علماؤنا في كتبهم"، مضيفًا أن "ترك النساء يلبسن آخر الصيحات الأوروبية و منعهن من لبس آخر الصيحات المشرقية يعدّ تفرقة عنصرية مقيتة ﻻ يؤيدها دين و ﻻ منطق".

وبدروه رفض إبراهيم المهالي، وهو إمام مغربي بفرنسا، قرار منع خياطة البرقع وتسويقه، معتبرًا أن النقاب "قد يكون أمرا من الدين وهو جزء من المجتمع المغربي، لبسته الجدات والأمهات بغض النظر عن النقاب المستورد"، مشيرًا إلى أنه ما دامت السلطات سمحت للنساء بارتداء التنانير القصيرة فلتسمح للمتدينات بارتداء النقاب إن أردنه.

وتوجه المهالي في فيديو بثه على اليوتيوب، للعلمانيين بالقول: "أنتم تؤمنون بالحريات الكونية، فلم لا تؤمنون بحرية هؤلاء الناس في ارتداء النقاب؟" معتبرًا أن المتطرفين يستندون إلى مثل هذه القرارات لتبرير تطرفهم، معطيا المثال بما يجري في فرنسا التي تشهد "رغبة في فصل الدين عن الحياة"، قبل أن يشير إلى أن النقاش الدائر حاليا "بيزنطي وفيه الكثير من الغباء ليتم إلهاء المغاربة عن الفساد المستشري في البلاد".

غير أن الداعية المغربي، محمد الفزازي، دافع عن القرار، وكتب على صفحته بفيسبوك:"هل الداخلية المغربية منعت الحجاب الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأجمع عليه الأئمة ولم يختلف عليه أحد؟ أم منعت شيئا آخر اسمه البرقع؟ البرقع في نظري أسلوب مشرقي للتحجب معمول به في أفغانستان وباكستان وفي الجزيرة العربية وغيرها. وهو جزء من ثقافة الشعوب هناك. وأسلوب من أساليب الهوية الدينية لديها".

وأضاف الفزازي: " نحن هنا في المغرب لنا أسلوبنا الخاص في تحجب نسائنا. أسلوب يمثل ثقافتنا الاجتماعية وهويتنا الدينية. الحايك؛ الجلباب واللثام. الجلباب مع تغطية الرأس وكشف الوجه"، معتبرًا أنه مع "منع البرقع الذي يطمس الهوية الدينية المغربية الخالصة، وأنه ضد استيراد ما يمثل ثقافة الآخرين لأن "في التساهل مع كل وارد جارف نوعا من خيانة أصالتنا وتاريخ أمتنا الحضاري"، وأنه "لا فرق عنده بين برقع أفغاني وسروال جينز ممزق بحماقة وميني جيب".