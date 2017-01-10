الرباط (CNN)— أعطى ملك المغرب محمد السادس تعليماته برفع مدة صلاحية بطائق الإقامة للمهاجرين غير النظاميين من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وكذا بتسريع المساطر الإدارية وتسهيلها فيما يخصّ منح هذه البطائق.

وجاءت تعليمات العاهل المغربي اليوم الثلاثاء خلال مجلس الوزراء المنعقد بمدينة مراكش، الذي خصص لأجل بدء مصادقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلّق به، بعد تقديم المغرب العام الماضي طلبًا بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب يقترب من 32 عامًا، أي منذ عام 1984.

وقال بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إن ملك المغرب استفسر عن ظروف سير المرحلية الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، واعتبر أن تحديد مدة صلاحية بطائق إقامتهم "يطرح الكثير من الإكراهات بالنسبة لهم، كما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن طلب المغرب بالعودة إلى الاتحاد قابله "تجاوب واسع أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقية، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية".