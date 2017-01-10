دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكمها الذي يجبر والدين مسلمين على السماح لابنتيهما المشاركة بحصص السباحة المختلطة وذلك في قضية رُفعت ضدهما بسويسرا.

وكانت القضية تتمحور حول منع الوالدين المسلمين، عزيز عصمان أوغلو وصحابات كوكاباس، الحاملين للجنسية السويسرية والتركية، ابنتيهما من المشاركة في حصص السباحة المختلطة التي تقيمها مدرستهما في بازل بسويسرا.

ورفضت المحكمة استناد الوالدين على أساس الدين في هذه القضية، قائلة: "إن المدرسة تلعب دورا كبيرا في عملية الاندماج الاجتماعي،" ملقية الضوء على ان المدرسة عرضت على الوالدين شأن تسبح طفلتيهما مرتديتان "البوركيني."