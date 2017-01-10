هذا تمثال لفتاة يواجه جدار قنصلية اليابان في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، وهو يرمز إلى ضحايا الاستعباد الجنسي خلال الحرب.

ورغم الضغوط التي تمارسها اليابان لإزالته بعد دفع تسوية تقدر قيمتها بمليار ين، إلا أنه لا يزال صامداً في مكانه.

بارك سن-يونغ/ أحد سكان بوسان: سمعت أن التمثال قد تتم إزالته لذا أتيت على أمل أن يساعد شخص واحد بحمايته على الأقل.

يتناوب متطوعون من جماعات مدنية على حراسة التمثال كل يوم، بينما قالت إحدى المجموعات المسؤولة عن حماية التمثال إن دعم الناس يساعد بمواجهة الضغط من جهة اليابان.