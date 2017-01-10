الرئيس الأمريكي، باراك أوباما: في حقيقة الأمر، أنا في منصب الرئيس حتى العشرين من يناير ولدي واجب وهو القيام بما أعتقد أنه صواب.

المذيعة: السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك المزيد من المفاجآت لديك أم يمكن لرئيس الوزراء النوم جيداً حتى العشرين من يناير؟

الرئيس أوباما: حسناً، أعتقد أن السؤال المثير للاهتمام هو ما إذا كان سينام بشكل أفضل بعد 20 يناير.