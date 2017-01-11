الرباط (CNN)—انتشر هاشتاغ تحت عنوان "لا لمنع النقاب" في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات والحسابات بالمغرب، احتجاجَا على قرار السلطات المغربية منع خياطة البرقع وتسويقه، بعد تعليمات تلقاها مجموعة من الخياطين من ممثلي وزارة الداخلية، في وقت رّحب آخرون بالقرار.

ونشر عدد من مستخدمي المواقع الاجتماعية صور المنقبات، سواء بما يعرف بالبرقع الأفغاني الذي يكون من لون واحد ويغطي الجسم بالكامل، أو النقاب المغربي القديم الذي كان يلبس مع الجلباب أو رداء "الحايك"، في وقت قام فيه مستخدم بنشر صورة طفلة صغيرة تم إلباسها النقاب.

كما تبادلوا نشر عبارات: " لنبدأ حملة مباركة ضد قرار منع بيع النقاب في المغرب.. نحن مسلمون وفي بلد إسلامي ويحكمنا أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله".

وتداول آخرون صورة للعاهل المغربي وهو يداعب طفلا تحمله سيدة منقبة، بينما دعا آخرون إلى استغلال ما قامت به السلطات لأجل دعوة المتدينات إلى ارتداء النقاب، وتساءل آخرون: "إذا كان البرقع لباس غريب عن الثقافة المغربية، فما محل التنانير القصيرة"؟

كما تبادل مستخدمون فيديو نشره موقع "هوية بريس" المحسوب على السلفيين بالمغرب، يُظهر طريقة لخياطة وتفصيل النقاب داخل المنزل، وانضم الشيخ نبيل العوضي إلى الحملة، ونشر فيديو على صفحته الرسمية مرفوقا بهاشتاغ الاحتجاج، وهو فيديو يتحدث عن عدة وصايا للنساء، وفي الصورة الرسمية التي اختارها له نبيل العوضي، تظهر امرأة منقبة.

غير أنه في الجهة الأخرى، رّحب الكثير من النشطاء بقرار الداخلية المغربية، واعتبروا أن الأسباب يعود لدواع أمنية، وأن مشاركة الفضاء العام تستدعي معرفة هوية من يوجدون فيه، فضلا عن أن البرقع "لباس مستورد ولا علاقة له بالثقافة المغربية".