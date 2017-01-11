نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت شركة "داماك" العقارية الإماراتية، مناقشتها صفقة تجارية جديدة مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الاسبوع. وقال ترامب إن الصفقة المقترحة تبلغ قيمتها ملياري دولار، ولكنه رفضها، وجاء تصريحه، الأربعاء، في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه.

وأضاف ترامب: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، عُرض علي ملياري دولار لعقد صفقة في دبي مع رجل رائع للغاية،" والذي قال ترامب إنه حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" الإماراتية. وتابع ترامب: "وأنا رفضت ذلك. لم يكن على فعل ذلك لأنه كما تعلمون ليس لدي تضارب مصالح لأنني الرئيس."

وأكدت شركة "داماك" العرض، إذ قال متحدث باسم الشركة: "داماك تؤكد المناقشات كما جاء في مؤتمر صحفي، ولكن تم رفض المقترحات.. كانت هذه المقترحات لمجموعة متنوعة من الصفقات العقارية المختلفة."

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وقال المتحدث إنه لا يستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل لـ"أسباب تنافسية."

ويُذكر أن ترامب لديه مشروعين قائمين مع شركة "داماك" العقارية، ملعب ترامب العالمي للغولف، في دبي الذي من المقرر أن يُفتتح في 2017، ملعب غولف آخر من تصميم "تايجر وودز"، من المتوقع افتتاحه في عام 2018.