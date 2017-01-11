تونس (CNN)-- حاول شخص تونسي إحراق نفسه، إذ سكب البنزين على ساقيه النار وأضرم النار بهما في بهو المحكمة الابتدائية بمدينة القيروان التونسية، قبل أن يقوم رجل أمن بإنقاذه وإخماد النيران.

وأرجعت الداخلية التونسية في بيان لها اليوم الأربعاء محاولة انتحار هذا الشخص خلافات عائلية وقضية نفقة، ولولا تدخل عون أمن تابع لفرقة الطريق العمومي بالمدينة، لكانت الحالة الصحية للشخص أخطر، وقد نُقل بعد إخماد النيران إلى مستشفى الأغالبة بمدينة القيروان.

وفتح قاضي التحقيق بحثًا في الواقعة، وجرى الاستماع إلى شهود عاينوا عملية إحراقه لساقيه.

وتعدّدت خلال الأشهر الماضية محاولات مواطنين تونسيين إحراق أجسادهم لأسباب اجتماعية واقتصادية، منهم من لقوا حتفهم كما وقع لدكتور في الرياضيات، شهر يوليو/تموز الماضي، عندما أحرق ذاته احتجاجا على حجز بضاعته بعدما اتجه قسرا للعمل كبائع متجول.