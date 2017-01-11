أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصل أربعة آلاف جندي أمريكي في ألمانيا كجزء من تناوب القوات الدائمة في أوروبا، والذي قال البنتاغون إنها تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى دولة واحدة على وجه الخصوص: روسيا.

إذ قال المتحدث باسم البنتاغون، الكابتن جيف ديفيس، للصحفيين الاثنين: " كما تعلمون توغل روسيا في أوكرانيا، هو يُقلق الكثير من حلفائنا والشركاء المعنيين. وقدرتنا على إثبات التزامنا بدفاعهم بشكل ملموس هو عنصر هام في الدفاع الجماعي الكلي في أوروبا."

نُشر من ولاية كولورادو، اللواء الثالث من فرقة المشاة الرابعة في أوروبا، إذ وصل الجنود إلى مدينة بريمرهافن الألمانية، الأحد، إلى جانب 2400 قطعة من المعدات العسكرية التي شملت دبابات وعربات القتال المدرعة والمدفعية والشاحنات والحاويات.

وسيتم نقل المعدات إلى بولندا، حيث ستُنشر في سبعة مواقع في أوروبا الشرقية لتدريب الحلفاء الأوروبيين.

وسيخدم فريق اللواء القتالي بمثابة جزء من دوريات الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة وجزء من محاولة لإظهار التزام أميركا "الصخري الصلب" لحلفائها الأوروبيين في أعقاب تدخل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، وفقا إلى نائب قائد القيادة الأمريكية في أوروبا الجنرال تيم راي.

ونشر القوات والمعدات العسكرية الأخير هو الأحدث في سلسلة من التحركات من قبل الولايات المتحدة لتعزيز وجودها البري والبحري والجوي في أوروبا.

إذ قال الجنرال راي: "هذا جزء واحد من جهودنا لردع العدوان الروسي، وضمان وحدة أراضي حلفائنا، والحفاظ على أوروبا متحدة وحرة وسالمة. "نحن مستثمرون (في أمن أوروبا).. من تحديث البنية التحتية في جميع أنحاء القارة إلى المطارات ونطاق الطيران. نحن أيضا نحضر الإمدادات والمعدات في أماكن محددة، ونتدرب مع حلفائنا وشركائنا."

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الولايات المتحدة لزيادة "نطاق ومستوى تعقيد" التمارين التدريبية في المنطقة، مع التركيز على التعاون مع قوات التحالف، والدفاع الصاروخي، وعمليات الاستجابة للأزمات.