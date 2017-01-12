دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه لا يوجد فرق بين الإرهاب باستخدام السلاح وما وصفه بـ"إرهاب الدولار واليورو،" معتبراً أن الهجمات التي تستهدف دولته لها "أبعاد اقتصادية" وأن هدفها هو "إخضاع تركيا."

وأضاف أردوغان: "الجميع على علم بأن الهجمات التي تستهدف تركيا، لها أبعاد اقتصادية، فلا فرق من ناحية الهدف بين الإرهابيين الذين يحملون بأيديهم السلاح والقنابل، وبين الإرهابيين الذين يحملون بأيديهم الدولار واليورو،" حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

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ورأى أردوغان أن "الهدف هو إخضاع تركيا وإبعادها عن أهدافها، ولتحقيق هذا الهدف يستخدمون العملة كسلاح".