ليبيا (CNN)-- سيطرت حكومة الإنقاذ الليبية بقيادة خليفة الغويل على بعض المقرات الوزارية في طرابلس وذلك في مسعى منها لإعادة المسك بزمام الأمور وسحب البساط من تحت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال محمد شوبار الصحفي الموجود في طرابلس من عين المكان لـCNN بالعربية إن القوات التابعة لحكومة خليفة الغويل، غير المعترف بها دوليا، اقتحمت كل من وزارة العمل والتأهيل ووزارة الدفاع ووزارة العدل وكذلك وزارة الشهداء وأعلنت سيطرتها عليها.

من جهته أكد مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق صحة اقتحام قوات الغويل لوزارة العمل وسيطرتها عليها وذلك بحضور الغويل الذي ألقى خطابا داخلها، مشيرا أن هذه الوزارة هي مجرد وزارة مدنية.

وقال عمر بوسعدة قائد قوات اللواء 6 مشاة لـCNN بالعربية، إن وزارات السيادة التابعة لحكومة الوفاق خاصة وزارة الدفاع والداخلية تعمل من داخل قاعدة بوستة البحرية وأن المقار التي سيطرت عليها مجموعات الغويل اليوم هي مجرد إدارات فرعية ومكاتب.

وكان خليفة الغويل أعلن في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي عودة حكومته لمباشرة أعمالها من طرابلس بعد سيطرة قواته على مجلس الدولة آنذاك وذلك بعد ستة أشهر من مغادرتها للسلطة لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج والتي لم تتمكن إلى حد اليوم من الحصول على الشرعية الدستورية من مجلس النواب في طبرق.

وأكد محمد الصاري عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لـCNN بالعربية أن حكومة الغويل تمارس مهامها منذ فترة في طرابلس بوجود عدة وزراء يعملون لصالحها، مشيرا أن وزير التعليم يعمل من مدينة تاجوراء، شرق طرابلس.