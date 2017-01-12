أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدم وجود أي أسس قانونية تُتيح لزوجين سويسريين، تجنيب بناتهما من دروس السباحة الإلزامية مع الأولاد في مدرستهن المختلطة.

إذ رفض عزيز عثمان أوغلو وسحابة كوجاباش، اللذين يحملان الجنسية التركية والسويسرية، إرسال ابنتيهما إلى دروس السباحة المختلطة في المدرسة، لأسباب دينية.

ورأى الوالدان، اللذان عارضا القضية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أن إرسال طفلتيهما إلى دروس السباحة مع الفتيان يخالف المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – والتي تنص على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

لكن المحكمة رفضت ذلك، الثلاثاء، منوهة إلى أن "المدرسة لعبت دوراً خاصاً في عملية الاندماج الاجتماعي."

المحكمة: "الاندماج" أولوية

وقضت المحكمة بأن هدف المسؤولين السويسريين هو تسهيل "الاندماج الاجتماعي الناجح وفقا للعادات المحلية" له الأولوية مقابل رغبات الوالدين بإعفاء بناتهما من دروس السباحة.

وأشار مسؤولون في المحكمة إلى أن السلطات السويسرية عرضت "ليونة" على الوالدين عبر السماح للبنات بارتداء "البوركيني"، زي سباحة كامل الطول يغطي الجسم كله ما عدا الوجه واليدين والقدمين.

ووفقاً للمحكمة، غُرم الزوجين بمبلغ 1352 دولاراً في عام 2010 لرفضهما إرسال ابنتيهما لدروس السباحة المختلطة في المدرسة.