أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مقتلات "F-35 سترايك فايتر"، أغلى منظومات الأسلحة وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة، في طريقها إلى اليابان لتكون "حجر الزاوية" في قوات الدفاع الأميركية في المحيط الهادئ.

إذ غادرت أولى مقتلات "F-35B" التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، ولاية أريزونا، الاثنين، ضمن عملية نشر "طائرات الشبح" الأولية في الخارج.

وتتجه المقتلات إلى محطة "إيواكونى" لمشاة البحرية الجوية، التي لا تبعد كثيراً عن هيروشيما، في جزيرة "هونشو" اليابانية.

هذه مقاتلة F-35 بمدفع رشاش يطلق 55 طلقة بالثانية 0:52

وقالت اللفتنانت كارولين فوت من قوة مشاة البحرية الثالثة في اليابان لـCNN، إن إرسال مقتلات تبلغ ثمنها 104 مليون دولار إلى "إيواكونى"، تُظهر "التزام واشنطن بالدفاع عن اليابان بأحدث المعدات وأكثرها قدرة في مخزون الولايات المتحدة."

وأضافت فوت: "ستون حجر الزاوية في قوة مشتركة متعددة المهام لديها مرونة محسنة في المهمات وفعالية لا مثيل لها في تدمير كل التهديدات الجوية والبرية."