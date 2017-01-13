الجزائر (CNN)— نقلت وسائل إعلام جزائرية أن مصالح الأمن أطاحت اليوم الجمعة بشبكة دولية يشتبه في اشتغالها لصالح المخابرات الإسرائيلية في مدينة غرداية، جنوب العاصمة الجزائر، وحجزت لديها معدات تجسس جد متطورة.

ونقلت الخبر ثلاث مؤسسات إعلامية على الأقل هي قناة النهار وجريدة البلاد وموقع كل شيء عن الجزائر الناطق بالفرنسية، كما أكد المعلومات ذاتها مصدر أمني تحدث لـCNN بالعربية، أشار إلى أن عدد الموقفين يصل إلى عشرة، وأن طبيعة الأجهزة التي تم حجزها لديهم أثارت شبهات كبيرة في إمكانية تجسسهم لصالح إسرائيل.

وقالت جريدة البلاد إن التحقيقات الأولية مع عناصر يحملون جنسيات ليبية واثيوبية ومالية وليبيرية ونيجيرية وغانية وكينية، أظهرت عملهم لصالح إسرائيل، متحدثة عن حجز قوات الأمن لأجهزة اتصال وتصوير متطورة كانت الشبكة تخطط لاستخدامها لأجل توثيق مشاهد لمؤسسات أمنية حساسة.

كما نقلت الجريدة أن قوات الأمن حجزت لدى الشبكة وثائق تحريضية ومناشير تدعو للفتنة، وأقراص مضغوطة تحمل نصوصا باللغة العبرية ومقاطع فيديو لاحتجاجات وقعت بالجزائر، زيادة على توفرهم على أرقام جزائريين يعيشون داخل وخارج البلاد لأجل استقطابهم، لافتة إلى أن اعتقالهم يأتي بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة أجنبية توزع وثائق تحرض على العنف والكراهية.

بدورها نقلت موقع قناة النهار الجديد، أن محكمة غرداية أمرت بحبسهم مؤقتا بتهم التجسس وخلق البلبلة والإخلال بأمن الدولة في انتظار محاكمتهم.