دموع نائب أوباما تنهمر بعد تلقيه ميدالية الرئاسة للحرية

دموع بايدن بعد تلقيه ميدالية الرئاسة للحرية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
جو بايدنباراك أوباماأمريكا
0:52

تسلم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، وسام الحرية الرئاسي بعد خطاب مطول مؤثر وملئ بالتقدير أدلى به باراك أوباما الذي سيغادر البيت الأبيض في الـ20 من الشهر الجاري.

باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية:

"البعض يشعر بأنه لا يعرف جو السياسي فقط، بل يعرف الشخص أيضاً. أي ما يضحكه، ما يؤمن به، ما يهتم به، وأصله. في كل مرة يتحدث فيها تقريباً، يعطينا حكماً من الراهبات اللاتي علمته بالمدرسة، أو زميل قديم له في مجلس الشيوخ، لكن الحكم الأكثر شهرة كانت من كاثرين وجوزيف، والديه.

للمرة الأخيرة كرئيس، يشرفني تقديم أعلى وسام مدني لشعبنا، الميدالية الرئاسية للحرية."

 

جو بايدنباراك أوباماأمريكا