باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية:

"البعض يشعر بأنه لا يعرف جو السياسي فقط، بل يعرف الشخص أيضاً. أي ما يضحكه، ما يؤمن به، ما يهتم به، وأصله. في كل مرة يتحدث فيها تقريباً، يعطينا حكماً من الراهبات اللاتي علمته بالمدرسة، أو زميل قديم له في مجلس الشيوخ، لكن الحكم الأكثر شهرة كانت من كاثرين وجوزيف، والديه.

للمرة الأخيرة كرئيس، يشرفني تقديم أعلى وسام مدني لشعبنا، الميدالية الرئاسية للحرية."