دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن دولته "تتقاسم الخبز مع اللاجئين" الذين تستضيفهم الدولة، ولكن ذلك لا يعني أن أنقرة ستسمح بـ"تقسيم" البلاد.

وأضاف يلدريم: "الحروب وحالة عدم الاستقرار المستمرة في منطقتنا منذ 6 سنوات تسببت في تهجير الملايين من الأشخاص عن مناطقهم. احتضنت دولتنا قرابة 3 ملايين سوري وعراقي، وتقاسمنا معهم طعامنا وفتحنا لهم بيوتنا، فليعلم الجميع أننا نتقاسم خبزنا، إلا أننا لن نسمح بتقسيم بلادنا،" حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

اقرأ.. أردوغان: سنمنح سوريين وعراقيين جنسيات تركية

وتطرق يلدريم إلى الإرهاب، متعهداً بأن دولته ستقضي على المنظمات الإرهابية، ذاكراً "داعش" وحزب العمال الكردستاني "PKK" ووحدات حماية الشعب الكردية "PYD"، كما ذكر مؤسسة الداعية التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تقول السلطات التركية إنه يقف وراء محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها الدولة في 15 يوليو/ تموز الماضي.

قد يهمك.. تركيا تعيد فتح ملف اللاجئين مع أوروبا.. أوغلو: لن نلتزم باتفاق اللاجئين ما لم تُلغ التأشيرة الأوروبية عن مواطنينا