واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شب حريق في مسجد خارج مدينة سياتل في العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت مبكر من السبت، وتعتقد الشرطة أن الحريق أُشعل عمداً.

ولم يكن هناك أي شخص في المركز الإسلامي في "إيست سايد" في مدينة بلفيو بواشنطن، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت محطة "KCPQ" التلفزيونية المتعاونة مع شبكة CNN، أن رجال الإطفاء شاهدوا النيران التي تصاعد لهبها ليبلغ ارتفاع قرابة 12 متراً، من الجانب الخلفي للمبنى، وأفادت المحطة أن طاقم الإطفاء استطاع إنقاذ نصف المبنى.

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وقال قائد شرطة مدينة بلفيو، ستيف مايلت: "تأكدنا من أن الحريق أضرم عمداً، ولكن لا نزال لا نعلم الدوافع."

وعثرت الشرطة على مشتبه به، ملقى على الأرض بالقرب من الجزء الخلفي من المبنى، وقال مايلت إن اسم المتهم إسحاق واين ويلسون، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وإنه اتُهم بجناية التسبب في أذى بنية العبث، ولا يزال التحقيق جارٍ.

واحتُجز ويلسون في مرفق "كينغ" الإصلاحي في سياتل، وحُرم من الخروج بكفالة. وقال مايلت إن المحققين لا يعتقدون حالياً أن الفعل جريمة كراهية. ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) في الحريق.