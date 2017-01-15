باراك أوباما/ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته:

"يجب على الجميع أن يدرك (ذلك).. لا تستهينوا بالرجل لأنه سيكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

الشيء الذي قلته له مباشرة، وأنصح به أصدقائي الديمقراطيينفي الكونغرس وداعمينا في البلاد، هو التأكد من الآتي: مع مضينا قدماً، بعض المبادئ والتقاليد المؤسسية لا تتآكل، لأن هناك سبب لوجودها."