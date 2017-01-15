أوباما لأمريكا: لا تستهينوا بدونالد ترامب

أوباما لأمريكا: لا تستهينوا بدونالد ترامب

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
أمريكاالإدارة الأمريكيةالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامبباراك أوباما
0:33

جزء مقتضب من مقابلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، على شبكة CBS، نصح فيها الأمريكيين بعدم الاستهانة بالرئيس المنتخب دونالد ترامب.

باراك أوباما/ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته:

"يجب على الجميع أن يدرك (ذلك).. لا تستهينوا بالرجل لأنه سيكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. 

الشيء الذي قلته له مباشرة، وأنصح به أصدقائي الديمقراطيينفي الكونغرس وداعمينا في البلاد، هو التأكد من الآتي: مع مضينا قدماً، بعض المبادئ والتقاليد المؤسسية لا تتآكل، لأن هناك سبب لوجودها."

أمريكاالإدارة الأمريكيةالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامبباراك أوباما