المشاهد الأولى بعد تحطم طائرة شحن تركية في قرغيزستان
المشاهد الأولى بعد تحطم طائرة شحن تركية
العالمآخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
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وفقاً لوزارة الصحة القرغيزية، ارتفع عدد قتلى تحطم طائرة شحن تركية بالقرب من مطار ماناس في قرغيزستان، الإثنين 16 يناير 2017، ووصل العدد إلى 30 قتيلاً على الأقل، بحسب ما قالته وكالة الأخبار الحكومية الروسية “سبوتنيك”.
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