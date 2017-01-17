موسكو، روسيا (CNN)— علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على اتهامات بأن روسيا تملك معلومات "فاضحة" ضد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حيث أكد على أن بلاده لا تلاحق كل ملياردير أمريكي.

ما هي معلومات الـ”كومبرومات” التي قد تملكها روسيا عن ترامب؟ 1:03

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية، حيث قال ساخرا: "ترامب وصل وعلى الفور هرول للقاء العاهرات في موسكو؟ أنه شخص أولا كبير بالعمر. ثانيا عمل لفترة طويلة في تنظيم مسابقات ملكات الجمال، والتقى أجمل نساء العالم. تعلمون، أنني ببالغ الصعوبة أستطيع أن أتصور أنه على الفور ذهب إلى فندق ليلتقي فتيات ذوات نشاط اجتماعي متدني".

وتابع بوتين قائلا: "أنا لا أعرف السيد ترامب بشكل شخصي، ولم التقيه سابقا، ولا أعرف ما الذي سيقوم به على الساحة الدولية، لذلك لا يوجد لدي سبب لمهاجمته أو لانتقاده أو للدفاع عنه".