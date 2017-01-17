نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى أداء الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للقسم الرئاسي، الجمعة، نقدم لكم خططا مقترحة حول القضايا العسكرية لترامب.
تحذير ونصيحة من الإستخبارات الأمريكية لترامب 1:32
وتأتي هذه الخطط المقترحة في الوقت الذي تتعدد الملفات الخارجية التي تحتاج إلى متابعة من الرئيس المنتخب على وجه السرعة، وخصوصا فيما يتعلق بالملف الروسي وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي إلى جانب الأوضاع في سوريا ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."
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