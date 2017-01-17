تونس (CNN)— أكدّ وزير التجهيز والإسكان والهيئة الترابية في تونس، محمد صالح العرفاوي، أن وزارته تخطّط بشكل جدي لإنجاز طريق سيار بين تونس والجزائر، يمتد بين ولاية جندوبة في الشمال الغربي التونسي والحدود الجزائرية.

وتحدث الوزير التونسي في حوار صباح اليوم الثلاثاء مع الإذاعة التونسية أن وزارته تتواصل حاليا مع ممولين أجانب لأجل إنجاز هذه الطريق الذي تأتي وفق اتفاقية مع مجموعة من البلدان الإفريقية، لافتًا إلى أن تكلفتها ستتجاوز خمسة أضعاف تكلفة الطريق السيار العادي بالنظر لوعورة المسالك في المنطقة.

ومن المحتمل أن يمر هذا الطريق من معتمدية بوسالم ثم فرنانة فمعتمدية عين دراهم، وسبق لرئيس الحكومة التونسية أن أعطى الانطلاقة قبل أسابيع لمشروع الطريق السيار بين وادي الزرقاء بولاية بجاية، وبوسالم بولاية جندوبة.

ويأتي هذا المشروع في وقت أعلنت فيه الجزائر بدورها نيتها الشروع قريبا في مد الطريق السيار من ولاية الطارف الغربية إلى غاية الحدود مع تونس، ممّا يعني أن المشروعين لو اكتملا، فسيمكننا من ربط عاصمتي الدولتين عبر الطريق السيار.

وسبق أن صرّح وزير الأشغال العمومية والنقل في الجزائر، بوجمعة طلعي، شهر أغسطس/أوت الماضي، أن أشغال الطريق السيار الخاص بولاية الطارف ستستأنف قريبا من طرف شركة تعينها الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وقد عهدت الوكالة عام 2006 إلى شركة يابانية بالعمل على المشروع، بيدَ أن اليابانيين انسحبوا منه لخلافات مع السلطات المحلية.

وكانت الجزائر قد أعلنت عما عرف بمشروع القرن، ويتمثل في طريق سيار شرق غرب يربط الولايات الجزائرية بالحدود المغربية غربا وبالحدود التونسية شرقا، غير أن المشروع الذي كان من المفترض أن ينتهي العمل به قبل سنوات، شهد توقفات كثيرة، وأثار جدلا واسعا داخل الجزائر وصل إلى القضاء بعد اتهام مسؤولين بالفساد.