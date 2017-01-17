أمانبور: لقد قرأت المقابلة، ما رأيك بها كرؤية للعالم؟ وماذا تقول عن الأوروبيين الذين يقولون إنهم تلقوا المقابلة بإثارة ودهشة؟

جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية:

“أعتقد أنه من غير اللائق للرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية أن يتدخل بسياسات دول أخرى، لكن بدءاً من يوم الجمعة هو مسؤول عن تلك العلاقات. غير أني أعتقد أن علينا أن نكون حذرين حيال التعليقات التي نطلقها على إحدى أقوى قادة أوروبا قائلين إنها ارتكبت أخطاء معينة، لا أعتقد أن ذلك أمر لائق.”

أمانبور: أنت تتكلم عن سياسة اللاجئين الخاصة بآنجلا ميركل، والتي وصفها ترامب بالـ”كارثية”..؟

جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية:

“نعم لقد قال ذلك، لكن أنا أعتقد أنها كانت شجاعة للغاية ولا أعتقد أن ما فعلته يستحق ذلك الوصف أبداً. لقد واجهت سياستها بعض المشاكل، لكن الجميع يواجه المشاكل المتعلقة بكيفية التعامل مع الأزمة كدولة كبيرة ذات أخلاق عالية وتهتم بمعالجة الأحوال السيئة للآخرين من اللاجئين. لدينا تاريخ طويل من ذلك، وقد رأينا ما يحدث عندما لا نفعل ذلك. لذلك أعتقد بأنها شجاعة لأبعد الحدود، ووجودها بقمة الأهمية لأوروبا، وكانت إدارة أوباما تقدر قيادتها كثيراً.”

أمانبور: لقد تكلم بذات الطريقة تقريباً عن آنجلا ميركل وفلاديمير بوتين، وقال إنه سيبدأ بالثقة بكليهما. حض أوباما ترامب باستمرار على عدم الثقة بفلاديمير بوتين، وهذا بالطبع مع وجود القرصنة وما وجدته الاستخبارات الأمريكية.. باختصار، ما الخطأ في محاولة بناء علاقة جديدة مع روسيا، أليس ترامب محقاً بالقول إن العلاقة كانت سيئة تحت إدارتكم؟

جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية:

“لا، لا أعتقد أن ذلك كان صحيحاً في الحقيقة، أنا أعترف أن المشاكل كانت موجودة، لكن فقط في الأمور التي قرر فلاديمير بوتين أن يحولها إلى مشكلة، مثل أوكرانيا والقرم وسوريا. لكننا أيضاً وجدنا طريقة لفعل ما يتكلم عنه دونالد ترامب، أي العمل مع الروس على الأمور التي نستطيع العمل عليها معهم.”