(CNN) -- نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ما يقرب من 13 مليون صفحة من وثائق سرية، على الانترنت. هذه الوثائق، كان الوصول إليها متاحاً فقط من خلال 4 أجهزة كمبيوتر في الأرشيف الوطني في "كوليج بارك" بولاية ماريلاند.

تسلط الوثائق الضوء على أنشطة الوكالة في صراعات الفيتنام، كوريا والحرب الباردة بل أنها تشمل وثائق متعلقة بمشاهدات لأجسام طائرة مجهولة وغير ذلك.

وقال جوزيف لامبرت، مدير إدارة المعلومات في وكالة المخابرات المركزية إن "الوصول إلى هذه المجموعة التاريخية المهمة لم يعد محدوداً جغرافياً."

هذا الأرشيف يلقي الضوء على تاريخ وكالة المخابرات المركزية الواسع كمنظمة، منذ إنشائها. وبحسب ما قال متحدث باسم الوكالة، فالوثائق لم يتم انتقاءها، بل إنها التاريخ الكامل، بمحاسنه وسيئاته."

الأرشيف هائل، وتطورات جديدة على أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية طوال تاريخها من المرجح أن تظهر مع مراجعة الملايين من الصفحات.