لندن، بريطانيا (CNN) -- قال العميد المتقاعد مارك هارتلنغ، محلل الشؤون العسكرية لدى CNN، إن وصول قوات أمريكية إلى بولندا يعطي رسالة واضحة لدول البلطيق التي انضمت مؤخرا لحلف الناتو بأن الحلف يدعمها وقادر على حمايتها بمواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة، مشككا في إمكانية تحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو حتى في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب بسبب طبيعة استراتيجية نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال هارتلنغ، في حديث مع CNN حول الوجود العسكري الأمريكي شرق أوروبا: "لقد بدأ التخطيط للوجود في أوروبا الشرقية منذ عام 2004 بعد الانسحاب الكبير للقوات من القارة الأوروبية عموما حيث تراجع عدد الجنود فيها من 100 ألف نهاية العقد التاسع من القرن الماضي إلى 30 ألف جندي حاليا."

وأضاف: "أرى أن وجود تلك القوات أمر مهم جدا ويمنح الطمأنينة لحلفائنا، خاصة حيال تصرفات روسيا. روسيا تحاول زعزعة الثقة بين دول حلف الناتو وتضامنها المشترك بحال تعرض إحداها لهجوم وهي المرة الأولى التي نقوم فيها بنشر قوات في بولندا نفسها."

وحول كيفية تأثير ذلك على مواقف ترامب بعد توليه السلطة قال هارتلنغ: نشر الجنود كان قيد النقاش منذ أشهر ولم يحدث مؤخرا وليس له صلة بالتطورات السياسية الخاصة بانتقال السلطة إلى الرئيس الجديد. الخطوة ستمنح إدارة ترامب بعض الوقت لمراقبة الوضع خلال المباحثات مع سائر الحلفاء في حلف الناتو وبالتالي من المهم وجود خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي على الأرض لإجراء المناورات في الدول الرئيسية بحلف الناتو."

وعن إمكانية وضع بولندا بموقف محرج مستقبلا بحال تحسن العلاقة بين أمريكا وروسيا بعهد ترامب قال: عودة الدفء إلى العلاقات أمر جيد، ولكن المؤشرات التاريخية لا تبشر بالخير. الكثير من الرؤساء السابقين جاءوا ومعهم هدف تحسين العلاقات مع روسيا، ولكن الأمر لم يتحقق منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة لأنه رجل يعمل وفق استراتيجية، وهذا أمر علينا أن نفهمه لأنه لا يتعلق بالإعجاب الشخصي بل بالاستراتيجية التي تتبعها روسيا عموما."

ورفض هارتلنغ الانتقادات التي وجهها ترامب مؤخرا لحلف الناتو ووصفه له بالمؤسسة القديمة، معتبرا أن وزير الدفاع المرشح، الجنرال جيمس ماتيس، أدلى بتصريحات مهمة جدا ومخالفة لتوجهات ترامب إذ لم يكتف بالقول إن حلف الناتو بالغ الأهمية، وإنما "ذهب إلى التأكيد بأنه لو لم يكن الحلف موجودا اليوم لكان يجب إيجاده." وختم هارتلنغ بالقول: "الأمر ليس كما قال ترامب بأن الناتو بات مؤسسة قديمة وغير فعالة، بالعكس تماما، إنه مؤسسة حديثة للغاية وهي تقوم بمهام جيدة جدا."