فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية:

“هل التقى ترامب فعلاً بعاهرات من موسكو..؟ أولاً، هو رجل راشد. ثانياً، هو رجل ينظم مسابقات لملكات الجمال منذ سنين عديدة، واختلط مع أجمل نساء العالم. من الصعب تصديق أنه ركض لفندق ليلتقي بفتياتنا الآتيات من طبقة اجتماعية متدنية، مع أنهن الأفضل في العالم.”

ولم يتطرق بوتين بشكل مباشر لمعلومات “الكومبرومات” التي يتهمه الكثيرون بتجميعها عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لكن عوضاً عن ذلك، وصف مفبركي هذه الشائعات بـ”أسوأ من العاهرات.”

فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية:

"ولكن في النهاية أنتم تعرفون ما أريد أن أقول.. البغاء ظاهرة اجتماعية قبيحة وخطيرة، والشابات اللاتي يقمن بذلك يقلن إنهن لا يستطعن البقاء على قيد الحياة بأي طريقة أخرى، هذه مشكلة في المجتمع، ولكن الناس الذين يأمرون بنشر معلومات كاذبة ضد الرئيس المنتخب ليؤججوا معركة سياسية، هم أسوأ من العاهرات."