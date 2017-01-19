أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تُظهر صور الأقمار الصناعية ازدياد النشاط في موقع نووي رئيسي في كوريا الشمالية، وفقاً لتقرير جديد.

إذ قالت مؤسسة مراقبة "مشروع 38 نورث" إن الدلائل تُشير إلى أن بيونغيانغ ربما تستعد لاستئناف العمليات في مفاعل إنتاج البلوتونيوم في يونغبيون، على بعد كيلومترات من مركز البحوث العلمية النووية، شمال العاصمة الكورية الشمالية.

وذكر التقرير: "يُشير تصعيد الأنشطة في جميع أنحاء مركز البحوث العلمية النووية في يونغبيون إلى أن مستوى العمل فيه الآن أعلى بعض الشيء مما لوحظ خلال السنوات الخمس الماضية."

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وأضاف التقرير: "لا تزال الآثار المترتبة على ذلك النشاط غير واضحة، إلا أنه يؤكد أن منشأة يونغبيون لا تزال مركز البرنامج النووي لكوريا الشمالية."