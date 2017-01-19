فلاديمير بوتين، رئيس روسيا:
“من الواضح أنهن الأفضل في العالم.”
حتى أن الكوميديين لم يضطروا إلى اختراع نكت على ذلك!
“مع أنهن من دون شك الأفضل في العالم.”
تغريدات تويتر ضحكت على التعليق
“لن تقبل عاهرات أمريكا بذلك.”
“أولاً يسرق الانتخابات ثم يحاول أن يسوّق لسياحة الجنس؟”
تعليق بوتين الحماسي دفع أحدهم ليقول: “ترامب وحده يستطيع أن يجعل عاهرات أمريكا عظيمات مجدداً.”
هل أنا الوحيدة التي لاحظت أن الرئيس بوتين بدأ يُشبه شخصاً ما بعد تعليق “أفضل عاهرات”؟
“أفضل كلمات”
“أعتقد أن مزاجي هو الأفضل”
“سأكون الأفضل لحال النساء”
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