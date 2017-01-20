الرباط (CNN)— نقل تقرير للمرصد المغربي للسجون، وهو منظمة غير حكومية، وجود نسب اكتظاظ كبيرة في المؤسسات السجنية المغربية، لافتًا إلى أن النسبة تصل في جهة الدار البيضاء الكبرى إلى 157 في المئة، بينما تصل تقريبا في جهة الرباط سلا القنيطرة إلى 120 في المئة.

وقال التقرير الذي قدمه المرصد أمس الخميس في ندوة صحفية، إن السجن المحلي عين السبع 1 يعدّ الأول في نسبة الاكتظاظ، متبوعا بالسجن المحلي سلا 1، ثم السجن المحلي بمراكش، ورابعا السجن المحلي 2 بمدينة خريبكة.

كما أورد التقرير أن نسبة سجناء الاعتقال الاحتياطي تصل إلى 40 بالمئة من عموم السجناء الذين يصل رقمهم إلى حوالي 79 ألفًا، بزيادة 5329 سجينا في عام 2016، متحدثا عن أن هذا الاكتظاظ يؤثر سلبا على حقوق السجناء، خاصة فيما يتعلّق بالعناية الطبية والتغذية والإيواء والتكوين.

وصرّح عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد، خلال الندوة، إن وضعية السجناء بسبب الاكتظاظ باتت مقلقة، وإن السجن بات بعض الأحيان مكانا للتمرس على الجرائم وتعرّف السجناء على أشخاص تعودوا على اقترافها، متسائلا عن إجراءات الاعتقال الاحتياطي ومدى تفعيل ما يسمح به القانون من حق لسجناء هذا الاعتقال في الخروج، سواء عن طريق الصلح أو الكفالة.

وطالب التفرير بإنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، وإصلاح القوانين المتعلقة بالمؤسسات السجنية، وإقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية عبر تعديل القانون الجنائي، وإلغاء عقوبة الإعدام والنهوض بأوضاع المحكومين بهذه العقوبة التي لا تطبق في المغرب، والرفع من ميزانية السجون وتحسين أوضاع العاملين بها.