أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أقر البرلمان التركي، السبت، حزمة من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، من شأنها أن تعزز سلطة وقوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول."

بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من النقاش، تمت الموافقة على الحزمة المؤلفة من 18 مادة - والمعروفة بـ"مشروع قانون السلطة" - من قبل 339 عضواً في البرلمان في وقت مبكر من صباح السبت، حسبما أفادت "الأناضول."

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سيُطرح الدستور الجديد لاستفتاء شعبي من المرجح أن يُعقد في إبريل/ نيسان المقبل.

وهذه أبرز التعديلات، حسبما ذكرتها "الأناضول" في تقرير: