دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وافق البرلمان التركي، مساء الجمعة، على مشروع قرارين أحدهما يتمحور حول القضاء التركي من شأنهما توسيع الصلاحيات الممنوحة للرئيس، رجب طيب أردوغان.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن "المادة 14 المتعلقة بإجراء تغيير في هيكلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وتغيير اسم المجلس إلى ’مجلس القضاة والمدعين العامين‘ تمت الموافقة عليه بأغلبية 342 صوتا مقابل 139."

أما المادة الثانية رقم 15 والتي تتعلق بـ"مصروفات المؤسسات ذات الشخصية المعنوية، غير الدوائر العمومية، والشركات المملوكة للدولة، حيث ستكون مصروفات المؤسسات المذكورة ضمن الموازنات السنوية، فقد تمت الموافقة عليها بأغلبية 342 مقابل رفض 141 صوتا."