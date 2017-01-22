دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، تركيا بأنها "الأقوى في الشرق الأوسط،" وفي مجمل حديثه عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه لا يجب على دولة "لا علاقة لها" بالمنطقة أن تتخذ قرارات تتعلق بها، معرباً عن رفض دولته أي مخطط لـ"تقسيم" الشرق الأوسط.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول: "تركيا دولة محورية وهي الأقوى في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه ليس من الصائب أن تتخذ دول لا علاقة لها بالمنطقة قرارات تتعلق بالشرق الأوسط،" حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT).

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وتساءل أردوغان عما سيكون عليه موقف ترامب من الشرق الأوسط "المشتعل"، قائلاً: "حاليًا تصلنا بعض التصريحات المزعجة المتعلقة بالشرق الأوسط، لذا يجب أن نجلس ونقيّم كل ذلك،" مؤكداً رفض تركيا "تقسيم الشرق الأوسط،" وأنه سيناقش الأمر بالتفصيل مع ترامب في أول زيارة له إلى أمريكا.

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