تونس (CNN)— أعلنت السلطات الجزائرية أنها بصدد العمل على منع استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، وفق لما نقله المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة محمد الصالح بوزريبة اليوم الاثنين.

وقال بوزريبة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية خلال يوم تقني حول تخفيض فاتورة الكهرباء، أنه سيتم منع كل الأجهزة المعروفة بالاستهلاك الكبير للطاقة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.

كما صرح المتحدث أن وكالته ستعمل على فحص جميع الأجهزة المستوردة التي تعمل بالكهرباء لأجل التأكد من أنها تحترم المواصفات التي توجد في الملصقات الخاصة بها.

وتندرج هذه الإجراءات في سياق محاولة تقليل استهلاك الطاقة بالجزائر، إذ تعمل الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة على تحسيس السكان بضرورة عقلنة استهلاك الطاقة التي وصلت أرقاما كبيرة بالجزائر، فقد كشفت الوكالة ذاتها سابقا أن الفرد الجزائري يستهلك عشر مرات أضعاف المعدل العالمي في هذا المجال.