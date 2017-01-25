واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق واسع في تزوير أصوات انتخابية، بعد الانتقادات التي واجهتها إدارته إثر تصريحه الذي ادعى فيه قبل أيام بأنه جرى تزوير ملايين الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية دون تقديم دليل.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال ترامب: سأطلب إجراء تحقيق واسع في تزوير الانتخابات بما في ذلك هؤلاء المسجلين للتصويت في ولايتين وغير الشرعيين وحتى هؤلاء الأشخاص المسجلين رغم أنهم ماتوا وكثير منهم منذ وقت طويل". وأضاف: "وحسب النتائج، سوف نزيد من قوة الإجراءات الانتخابية".

واتهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الثلاثاء، ترامب بأنه يضعف الثقة في نظام الديمقراطية الأمريكية وفي شخصه بالادعاءات المستمرة عن تزوير الانتخابات. فيما قال السيناتور الجمهوري جون ماكين إنه لم يشاهد أي دليل على تصويت غير شرعي، مضيفا أنه قد تعلم تجاهل بعض تصريحات ترامب المثيرة للجدل والتركيز على شؤون الحكم.