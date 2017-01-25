واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد مصدر رفيع المستوى في البيت الأبيض لـCNN أن الرئيس دونالد ترامب سيُصدر الأربعاء مرسوما تنفيذيا جديدا يعلن فيه عن خطوات لتعديل أنظمة الهجرة المطبقة حاليا من جهة وبدء حشد الموارد الحكومية لتنفيذ قرار بناء جدار عند الحدود مع المكسيك من جهة ثانية.

ومن المقرر بحسب المصادر أن يعلن ترامب عن القرار خلال زيارته المنتظرة إلى مقر وزارة الداخلية الأمريكية، وقد ألمح الرئيس الأمريكي بنفسه إلى الخطوة من خلال تغريدة لها قال فيها: "يوم مهم نخطط له غدا (الأربعاء). ومن بين الأشياء الكثيرة التي سنقوم بها، سوف نبني الجدار."

وكان ترامب قد أطلق خلال حملته الانتخابية تعهدا واضحا ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية، كما كان قد أعلن عن قيود يعتزم فرضها على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة ريثما تتمكن السلطات الأمريكية من إيجاد سبل للتعرف على المخاطر الأمنية قبل أن تعود إدارته لتتحدث عوضا عن ذلك عن حظر على المهاجرين من الدول الإسلامية التي تشهد تصاعدا في نشاطات الإرهاب.

ووفقا لما أكده مصدر من الكونغرس تحدث لـCNN عن القضية فإن القرارات التي سيُصدرها ترامب حول ملف الهجرة ستتضمن حظرا يطال المهاجرين والقادمين وفقا لبعض أنواع التأشيرات من العراق وإيران وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا.

وقد علق حسن شبلي، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، على الخطوة المرتقبة من ترامب بالقول: "هذه القرارات التنفيذية لن تجعل بلدنا أكثر أمنا بل ستجعله أكثر خوفا وأقل ترحيبا بالآخرين. هذه القيود تتعارض بشكل واضح مع كل القيم والمبادئ التي قامن عليها أمتنا."

وأكد شبلي أن المجلس بدأ بالفعل يتلقى الاستفسارات من مواطنين أمريكيين ومن حملة البطاقات الخضراء وتأشيرات الزيارة الذين يتساءلون ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستسمح لهم بالدخول إلى أمريكا مجددا، في حين قال المجلس الأمريكي الإيراني في بيان له إن ترامب "بدأ بتنفيذ أسوأ وعود حملته الانتخابية وأكثرها إثارة للعار."